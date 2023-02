A campanha de Eduardo Bolsonaro contra a inclusão no esporte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Através de uma postagem em suas redes sociais nesta segunda-feira, 13, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) mirou sua raiva para atacar a inclusão de gêneros em esportes como o surfe. Hoje existe uma campanha mundial, inclusive do próprio Comitê Olímpico Internacional (COI), para que determinadas modalidades tenham competições mistas de gêneros. “Já foi na corrida, natação e vôlei, agora é no surf. Bizarro: homens competindo com mulheres. Quando o tema é esporte não há ideologia de gênero que se sustente de pé – na verdade em nenhum tema. Quem defende mulheres, meritocracia e ciência apoia o PL 2200/19 para proibir isto”, escreveu Eduardo, junto a um vídeo com mensagens transfóbicas. Nele, aparecem depoimentos de mulheres cis dizendo que se sentem prejudicadas por competirem com mulheres trans, chamadas de “homens”. O deputado vai contra um movimento internacional de fazer com que, em algumas modalidades esportivas, haja a união de gêneros em suas competições.