A caçula de David Beckham cresce e aparece

Atualizado em 6 out 2023, 11h06 - Publicado em 7 out 2023, 15h00

Na aparição de parte da família de David Beckham, 48, na Semana de Moda de Paris, onde a matriarca Victoria, 49 anos, exibiu sua grife, quem mais chamou a atenção foi a caçula Harper, 12 anos. Ao lado do irmão Cruz, 18, ela, que até outro dia era conhecida pelo rechonchudo semblante infantil, surgiu crescida, embalada por um longo branco e bem equilibrada sobre saltos Prada. Pouco antes, havia maquiado no hotel o vaidoso pai, o ex-­craque do futebol inglês — tudo amplamente postado. Sentado junto à implacável papisa da moda Anna Wintour, o clã, com dois integrantes faltando (Brooklyn e Romeo), assistiu atento ao desfile de Victoria. “Paris é o crème de la crème. Definitivamente elevou meu jogo”, derretia-se a ex-Spice Girl.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2023, edição nº 2862