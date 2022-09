A bronca que os sertanejos estão com o canal Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bastou que fosse divulgada a lista dos indicados ao Prêmio Multishow 2022, que começou a chiadeira dos que não estão contemplados em alguma das categorias. E o que mais pesou foi a ausência de cantores sertanejos que se julgam no topo das paradas. Já tem gente nos bastidores dizendo que pesou o fator político. Artistas mais alinhados com a esquerda se deram melhor do que a turma do sertanejo que costuma, em sua maioria, apoiar Bolsonaro (PL).

Um exemplo: na categoria ‘Melhor Álbum’, Manifesto Musica’, de Henrique e Juliano, não foi selecionado – mesmo tendo sido reproduzido mais de 2,5 bilhões de vezes desde o lançamento, ficando 14 semanas em 2022 como o álbum mais ouvido no Brasil. Também não constam na almejada relação Luan City e Buteco In Boston, de Luan Santana e Gusttavo Lima, respectivamente. Na categoria ‘Música do Ano’, Mal Feito, de Hugo e Guilherme com Marília Mendonça, foi ignorada mesmo tendo mais de 166 milhões de plays no Spotify e 184 milhões no YouTube desde o seu lançamento, em janeiro.

Os mais indicados, pela ordem, são: Anitta – 8 indicações / Glória Groove – 8 indicações / Ludmilla – 6 indicações / Jão – 6 indicações / IZA – 4 indicações / Luísa Sonza – 3 indicações / Filipe Ret – 3 indicações / L7NNON – 3 indicações.

Uma vergonha Zé Felipe e Mc Danny não serem indicados ao #PremioMultishow2022 afff o ano foi deles, um hit atrás do outro!! Certa foi a Ludmilla ano passado que fez nem questão de ir na premiação. — daniboy 🤡 (@danifirlopes) August 31, 2022

enquanto eu acompanhava os indicados ao #PremioMultishow2022 notei que (até onde vi) apenas Anavitoria e Henrique & Juliano estavam como artistas nortistas indicados na premiação. que triste, saber que vários artistas desta região são boicotados nas premiações do Brasil. — Ƨilvio (@intrisex) August 29, 2022

a música “Mal feito” nem ser indicada pra música do ano kkkkkkkkkkkk o impacto que essa música teve, tá desde janeiro no mínimo no top 20 das plataformas aí — Verso Sertanejo (@VSertanejo) August 29, 2022

