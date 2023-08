A briga tensa entre elenco do ‘Vai que cola’ e roteiristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) manifestou apoio à equipe de roteiristas do programa humorístico Vai que Cola, do Multishow, se solidarizando com o roteirista André Gabeh, demitido recentemente. Segundo carta aberta publicada pelos roteiristas do programa, a demissão foi “arbitrária e desrespeitosa”. André foi demitido a pedido de parte do elenco do programa. Ele fez um post agradecendo à carta aberta dos demais colegas e desabafou sobre o que viveu, sem dar maiores detalhes. “O lado mais fraco da corda sempre tem que tomar cuidado pra nunca mais ser chamado pra trabalhar ou virar chacota diante do fandom de pessoas com muito mais visibilidade”, disse.

Diz a nota da ABRA: “Enquanto entidade que zela pela integridade de seus profissionais, a Associação Brasileira de Autores Roteiristas condena toda cultura de medo e opressão que possa existir em ambientes profissionais do mercado audiovisual. O processo de criação de uma obra é um trabalho realizado em conjunto e todos os profissionais envolvidos merecem respeito. É inadmissível que um local de trabalho se torne um local de perseguição e de violência psicológica por parte de outros colegas. A luta da ABRA é para que toda sala de roteiro seja um ambiente livre de práticas tóxicas e esse também precisa ser o compromisso das produtoras audiovisuais e dos canais de televisão. A integridade física e mental dos seus funcionários precisa ser assegurada”.

André Gabeh se manifestou nas redes sociais após apoio a entidade: “Eu estou muito, mas muito emocionado. Muito mesmo. E tão grato que nem sei o que dizer que revele a real dimensão da minha gratidão. Muito obrigado mesmo, a vocês e aos meus amigos roteiristas que nos dignificaram com essa coisa linda e especial. Muito obrigado”. O clima no programa anda péssimo. Xii…