A briga que envolve pitbulls, Cauã Reymond e Orochi em condomínio de luxo

O rapper Flávio Cesar Costa de Castro, conhecido como Orochi, se viu envolvido numa tremenda confusão com o ator Cauã Reymond, vizinhos num condomínio de luxo no Joá, no Rio. A Polícia Civil do Rio instaurou inquéritos para investigar crimes de maus-tratos contra animais, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e perigo para a vida ou saúde de outrem. Vizinhos de Orochi, de acordo com informações de O Globo, contam que três pitbulls andam do lado de fora da mansão sem coleira ou focinheira e já feriram outros pets e moradores. Uma das vítimas foi o ator, atacado quando caminhava na rua com a sua mulher, a modelo Mariana Goldfarb, sua filha, Sofia, 10 anos, e dois cães da família. Orochi, além de rapper, é um dos sócios do Mainstreet, maior selo de rap/trap do país, que tem entre seus artistas Pose do Rodo, Chefin e Oruam, por exemplo.