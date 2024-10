A briga judicial de Mariah Carey contra irmão mais velho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um mês após Alison, irmã, e Patricia, mãe de Mariah Carey morreram no mesmo dia, a cantora se prepara para uma briga judicial contra o irmão mais velho. Em 2021, Morgan processou a artista por difamação por falas sobre ele em seu livro de memórias The Meaning of Mariah Carey, lançado em 2020. Agora, nesta terça-feira, 1, um juiz determinou que ambos devem prestar depoimentos até 31 de janeiro de 2025, conforme revelado pelo site da Fox News Digital. De acordo com os documentos obtidos pelo veículo, a ordem judicial foi publicada em 27 de agosto, três dias depois das mortes de Patricia e Alison.

A artista não mantinha bom relacionamento com a família. Em sua biografia, ela chama Morgan de “ex-irmão”. Também no livro, Carey o acusou de abusar dela e de vender cocaína. Morgan negou as alegações e disse que ela estava tentando arruinar a reputação dele com “mentiras”.