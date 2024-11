A briga familiar envolvendo biografia de Mariah Carey

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A batalha judicial entre Mariah Carey, 55 anos, e seu irmão mais velho ganhou um novo capítulo. Poucos meses após a morte da mãe e da irmã, Morgan Carey, 64, apresentou uma lista de documentos relacionados à pesquisa do livro de memórias The Meaning of Mariah Carey, lançado em 2020, que devem ser entregues pela cantora em até 20 dias. Entre as solicitações, segundo a revista In Touch, está o acesso a todas as mensagens de texto enviadas pela irmã que dizem respeito ou se relacionem com ele.

Em 2021, Morgan entrou com um processo contra a artista alegando que Mariah o acusou falsamente de ser violento e de traficar drogas durante a infância deles no livro, e que tais declarações arruinaram sua reputação. Em outubro deste ano, um juiz determinou que os irmãos devem prestar depoimentos até o fim de janeiro de 2025. Na publicação, a cantora deixa claro que não mantém uma boa relação com Morgan, a quem se refere como “ex-irmão”.