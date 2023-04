A ‘briga’ familiar de Ivete Sangalo por causa de ‘The Masked Singer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ivete Sangalo participou de uma palestra da TV Globo, Do Play ao Plim, sobre os futuros projetos da emissora, nesta quarta-feira, 12, no Rio2C – o maior evento de criatividade da América Latina, reunindo nomes do mercado audiovisual, de música e de inovação na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ela confirmou a nova temporada do seu programa Pipoca da Ivete, que estreia em setembro, e falou sobre o The Masked Singer, no qual é apresentadora. A cantora revelou os atritos com a família para manter segredos do programa, já que os competidores cantam fantasiados. Segundo ela, as pessoas se dividem, no grupo de mensagens, sobre os palpites de quem é quem. A cantora garante que não dá nenhuma dica sobre a produção. “Todo mundo nos grupos de whats me pergunta. Não conto porque não sou boba, preciso segurar meu contrato”, brinca.

Confira vídeos da cobertura do Rio2C:

Continua após a publicidade