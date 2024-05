A briga entre prefeitos por causa de show incerto de Bruno Mars

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já com ingressos vendidos para um megashow no Rio de Janeiro, Bruno Mars, 38 anos, foi surpreendido pelo prefeito Eduardo Paes, que vetou a apresentação, inicialmente marcada para 4 de outubro, justificando ser véspera do pleito municipal. Não demorou, e Fuad Noman, o alcaide de Belo Horizonte, apresentou-se para jogo, dizendo que “BH está de braços abertos para te receber, Bruninho”. E ainda arrematou: “Se era por falta de convite, ele está feito. Vem?”. Paes não gostou da concorrência e se mexeu, entrando em contato com a produção de Mars. Arestas aparadas, ficou acertado que o show acontecerá mesmo em solo carioca. “A equipe dele garantiu que não será mais tão em cima do dia da eleição”, postou o carioca, enquanto o cantor, também via redes, atiçou os fãs, fazendo graça: “Estou de volta, maior e melhor do que nunca. Mas agora vai ser Brunão”, escreveu, empregando o superlativo no lugar do diminutivo pelo qual passou a ser chamado em sua última passagem pelo Brasil.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2024, edição nº 2893