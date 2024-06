A briga entre Paula Fernandes e Luan Santana por causa de música

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paula Fernandes e Luan Santana não se falam desde 2019, quando ela lançou sua versão em português de Shallow, de Lady Gaga, rebatizada de Juntos. Após o lançamento da versão brasileira, a música dividiu opiniões nas redes sociais e levou Luan a cancelar sua participação no DVD de Paula, em que eles cantariam juntos a parceria. Depois desse episódio, os dois romperam a amizade.

Em entrevista a um podcast, ao ser questionada sobre a participação de Luan no dueto, ela foi categórica. “A parte do Luan a gente pula, próximo assunto. Eu fui abandonada no altar, mas águas passadas. Não guardo rancor de ninguém”. Em seguida, é interrompida pela apresentadora, que pergunta: “Vocês se falam?” Paula responde: “Não. Ele me deu bolo na gravação do DVD. Fiquei sozinha e shalow now. Eu tinha uma escolha para fazer ou chamava outro artista para cantar. Aí resolvi chamar meu público. A primeira parte é meu público que canta, não podia ter dueto melhor”.