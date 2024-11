A briga de Jojo Todynho com Avon após apoio a Michelle Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A influenciadora Jojo Todynho travou uma briga nas redes sociais contra a empresa de cosméticos Avon. Isso porque Avon decidiu não renovar o contrato com ela, sem revelar o motivo da decisão.

“Eles não falaram nada, não se manifestaram… Desde quando eu renovei esse contrato, eu já sabia que o contrato seria deste ano, ano que vem não ia ter. Então, não houve descarte nenhum, mas é bom pra entender que a Avon deixou o povo achar o que quisesse. (…) Avon deixou vago, deixou se instalar essa palhaçada na internet. Não consumam mais, façam como eu fiz: joguei todos os batons fora. Se não serve para mim, não serve para ninguém”, disse ela num vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Jojo acusa a multinacional de se “deixar levar por ideologia”. Recentemente ela se declarou de direita e posou com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. “Decepcionada total. Uma marca que está se deixando levar pela ideologia, que a gente não pode mais expressar quem somos. Tem várias marcas maravilhosas, não me preocupo em perder contrato com as marcas”, concluiu.

A empresa, por sua vez, se manifestou a respeito do contrato, que se mantém até o final do ano. “Conforme anunciado anteriormente, o contrato que a Avon mantém com a Jojo Todynho segue vigente até 29 de dezembro deste ano. Como parte dele, a influenciadora é destaque da capa da revista de vendas da marca. A Avon tem um compromisso inegociável com a diversidade e com o empoderamento de milhões de pessoas por meio de seus produtos e campanhas, que buscam dar protagonismo a múltiplas vozes, opiniões, realidades e belezas. Essa crença também está refletida no relacionamento que construímos ao longo destes anos, marcados pelo respeito a todas as pessoas e comunidades”, esclarece a empresa através de uma nota oficial.