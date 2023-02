A ‘bola fora’ de Michelle Bolsonaro ao aparecer no Senado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após temporada nos Estados Unidos, para onde foi antes do natal com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro retornou a tempo de fazer, como sua primeira aparição política, uma “visita” ao Senado Federal na tarde desta quarta-feira, 1. Ela começaria na mesma data a função na sede do PL, em Brasília. Mas preferiu outro compromisso. A ex-primeira-dama perambulou pelos corredores, distribuiu cumprimentos a antigos apoiadores e chegou a distribuir “santinhos” com o nome e foto de Rogério Marinho (PL), que disputava a presidência com Rodrigo Pacheco (PSD). Parecia, ela sim, em campanha. Enquanto o marido segue autoexilado na Flórida, sem data de retorno, coube a Michelle representar o bolsonarismo. Sua primeira agenda no país começou com fama de pé-frio. Rogério teve apenas 32 votos, perdendo a eleição para Rodrigo, com 49.