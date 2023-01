A bizarra visão de Cássia Kis sobre atos terroristas em Brasília

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Procurada pela coluna para comentar os atos terroristas que destruíram parte do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo, 8, Cássia Kis respondeu com um vídeo. No material enviado, imagens editadas mostram bastidores da invasão à sede dos três poderes, com legendas que insinuam que os vândalos seriam “petistas infiltrados” para criar o caos, ou ainda “seguranças do ministro Alexandre de Moraes“. “Intervensão” (assim mesmo com ‘s’) e “arapuca estilo cubano” são termos que ela informa, através do vídeo legendado, a respeito do afastamento do governador Ibaneis Rocha. Como nada faz sentido, a coluna voltou a questioná-la sobre o conteúdo fantasioso. Mas ela preferiu se calar.