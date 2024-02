A bizarra cena que fez ‘Fuzuê’ virar chacota em sua reta final

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo exibiu na noite de segunda-feira, 26, no capítulo da novela Fuzuê, uma cena digna de pastelão: o atropelamento do personagem Rui Sodré (Pedro Carvalho). Nela, um carro se aproxima em baixa velocidade e o corte de câmera foca na reação de Miguel (Nicolas Prattes), deixando tudo muito artificial. Nas redes sociais, o trecho foi bastante comentado pelo público. Alguns a definiram como a “pior” cena de atropelamento de todos os tempos.

“Gente! O que essa direção tinha em mente quando fez essa cena de atropelamento do Ruy?! Mas nem o SBT jamais fez cena tão tosca”, criticou um telespectador. “Sério, que cena foi essa do atropelamento do Rui? O carro nem em alta velocidade estava, o Miguel olhando pra baixo na hora do atropelamento, patético”, apontou outro. “A economia é tão grande que resolveram não filmar o atropelamento”, ironizou mais um usuário. A atual trama das sete terá último capítulo veiculado na próxima sexta-feira, dia 1º de março, com reprise do episódio final no sábado, dia 2.