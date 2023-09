A benfeitoria de Kim Kardashian em evento para imigrantes dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A presença sempre arrebatadora de Kim Kardashian, 42 anos, em um evento de caridade, desta vez chamou a atenção pelo look comportado. A socialite apareceu embalada a vácuo, em um vestido preto colado ao corpo e adornado com um espartilho que ressaltava ainda mais seu contorno de ampulheta. Ela também aproveitou para estrear uma franja (não se sabe se real) e um coque, que compuseram um visual digno da atriz Audrey Hepburn, sempre lembrada pela elegância e charme discretos. Nada mais apropriado para a noite, afinal, exageros ali só eram bem-vindos nas doações para a entidade This Is About Humanity, que se dedica a reunificar famílias de imigrantes que foram separadas na fronteira com o México, ao tentarem ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. A noite rendeu mais de 1 milhão de dólares para a ONG e muitos comentários nas redes sociais. “Essas são minhas garotas”, disse a estilista Simone Harouche sobre o grupo de amigas que dão apoio à causa que conta com a presença de Kim.

Publicado em VEJA de 1º de setembro de 2023, edição nº 2857