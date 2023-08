A barulhenta vinda de deputada americana ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em uma escala de dois dias em Brasília, parte de uma visita a América do Sul, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, 33, democrata de Nova York e estrela da ala mais à esquerda do partido, fez questão de conhecer projetos sociais e conversar sobre política — ela defende que sejam liberados documentos da inteligência de seu país relacionados à parceria do governo com a ditadura militar do Brasil. “Os Estados Unidos apoiaram golpes que ainda hoje têm efeito maciço. Esse silêncio é chocante, enquanto a imigração é assunto constante nos noticiários”, esbraveja ela, filha de porto-riquenha. Viajante frequente, AOC, como é conhecida, também deu dica para um trajeto de avião mais confortável: nos voos prolongados, usa meias de compressão (no detalhe). As dela são cor-de-rosa.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2023, edição nº 2855