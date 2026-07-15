A aventura do navegador cego que cruzou o Pacífico sozinho em veleiro
Hiro Iwamoto não enxerga desde a adolescência
Para o japonês Hiro Iwamoto, 59, navegar não depende da visão. Cego desde a adolescência, ele se prepara para cruzar sozinho o Oceano Pacífico, em uma travessia de cerca de 14 mil quilômetros entre San Diego, na Califórnia, e o Japão. O percurso já foi feito por ele em 2019, acompanhado de um amigo, após uma tentativa frustada. Hiro perdeu a visão completamente aos 16 anos e os médicos nunca conseguiram explicar a causa da cegueira.
Em 2002, incentivado pela família, começou a aprender a velejar. Foi ali que descobriu uma sensação de liberdade que não encontrava em terra firme. “Comecei a pensar: por que não tentar cruzar o maior oceano do mundo?”, relembrou ao Fantástico, da TV Globo. O sonho ganhou forma em 2013. Ao lado do apresentador japonês Jiro Shinbo, Hiro iniciou a primeira travessia entre os Estados Unidos e o Japão. Porém, no sétimo dia de viagem, o veleiro colidiu com uma baleia-azul e sofreu uma grande rachadura. Os dois permaneceram à deriva por cerca de 11 horas até serem resgatados pela Marinha japonesa.
Em 2019, tentou outra vez. Ele navegou o mesmo percurso acompanhado do amigo Doug Smith e concluiu a travessia em 55 dias. Para se orientar, desenvolveu estratégias que vão muito além da visão. Durante o dia, sente a posição do sol no rosto para identificar a direção. E faz o mesmo antes do pôr do sol. Também utiliza uma bússola com comando de voz e um aplicativo adaptado, desenvolvido especialmente para ele, que informa dados como velocidade do vento e recebeu o nome de sua filha, Lina.
Agora, Hiro se prepara para um feito ainda mais ambicioso. Em fevereiro de 2027, pretende repetir a travessia, mas completamente sozinho. “O sol está lá. Não vejo, mas sinto o calor. Para velejar, você não precisa da visão. O barco é mais seguro para mim do que a terra. Em terra, preciso de um guia. No barco, não”, afirmou.
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