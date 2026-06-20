A audácia de Ivanka Trump em querer um ‘pedacinho’ da Albânia
Filha do presidente americano quer erguer um mega-resort em uma desabitada ilha do país europeu
Longe do batente da Casa Branca, Ivanka Trump, 44 anos, voltou de férias nas sossegadas águas da Albânia ao lado do marido, Jared Kushner, 45, com uma ideia fixa: quer porque quer erguer um mega-resort com direito a marina em uma desabitada ilha do país europeu banhado pelo Mar Mediterrâneo. É um daqueles raros nacos do planeta farto em praias paradisíacas e ainda fora do festivo eixo dos cruzeiros. Essa calmaria que pode acabar caso o primeiro-ministro Edi Rama, simpático ao projeto, ceda aos pedidos da filha de Donald Trump. Ela só fala nisso agora. “Identificamos a oportunidade de ajudar a concretizar o potencial desse bonito lugar”, afirmou Ivanka, sem se incomodar com a resistência de organizações ambientais e moradores, que agitam a bandeira “não estamos à venda”.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000
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