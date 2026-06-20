A audácia de Ivanka Trump em querer um ‘pedacinho’ da Albânia

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Longe da Casa Branca, Ivanka Trump e Jared Kushner miram na Albânia para erguer um mega-resort com marina em uma ilha paradisíaca. O projeto, que conta com o aval do primeiro-ministro local, enfrenta forte resistência de ambientalistas e moradores, que reagem com a bandeira “não estamos à venda”.

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Longe do batente da Casa Branca, Ivanka Trump, 44 anos, voltou de férias nas sossegadas águas da Albânia ao lado do marido, Jared Kushner, 45, com uma ideia fixa: quer porque quer erguer um mega-resort com direito a marina em uma desabitada ilha do país europeu banhado pelo Mar Mediterrâneo. É um daqueles raros nacos do planeta farto em praias paradisíacas e ainda fora do festivo eixo dos cruzeiros. Essa calmaria que pode acabar caso o primeiro-ministro Edi Rama, simpático ao projeto, ceda aos pedidos da filha de Donald Trump. Ela só fala nisso agora. “Identificamos a oportunidade de ajudar a concretizar o potencial desse bonito lugar”, afirmou Ivanka, sem se incomodar com a resistência de organizações ambientais e moradores, que agitam a bandeira “não estamos à venda”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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