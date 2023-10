A atriz que promete ser destaque na Mostra de Cinema de São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Julianna Gerais, de 26 anos, interpreta a líder estudantil Maria Helena – estudante de Filosofia que é presidente do Centro Acadêmico e braço direito de Benjamin, presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes) no longa A Batalha Da Rua Maria Antônia. Após vencer o Troféu Redentor no 25º Festival do Rio, o longa de Vera Egito será exibido no Festival Internacional de Chicago e na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, de 19 de outubro a 1º de novembro. E em 2024 ganha as salas de cinema. Já os próximos projetos de Julianna são a série Últimas Férias, de Daniel Lieff, com estreia prevista para 8 de novembro no streaming Star+; além do longa-metragem 13 Sentimentos, de Daniel Ribeiro, com estreia prevista para 2024; e da série Dias Perfeitos, do Globoplay.

Julianna é paulista, formada em Artes Cênicas e também locutora. Ela se define não-binária, e sua personagem no filme é lésbica. À coluna, ela observa algumas adaptações da realidade social da época na USP, que não tinha muitos alunos negros. “Não tinha pessoas pretas na faculdade de Filosofia da USP em 1968, mas é muito importante ter um papel como este. A Maria Helena é um pilar, está presente em todas as decisões possíveis, mas, de fato, mulheres pretas, desde o início da História, sempre carregaram o mundo nas costas com outras pessoas levando os louros. Uma das mensagens da personagem é que nós sabemos muito o que estamos fazendo e somos muito fortes e boas no que podemos fazer”, avalia.





