A atriz que ganhou apelido de ‘arroz de festa’ do Rock in Rio

A presença de Agatha Moreira não teve nada de inédita nesta edição do Rock in Rio. A atriz deu as caras em praticamente todos os dias do festival. “Geralmente eu não consigo aproveitar o Rock in Rio porque estou gravando, então estou tentando curtir ao máximo tudo que consigo”, diz artista, que revelou a VEJA que seu show preferido até agora foi o do Maneskin, na quinta-feira, 8.

Neste domingo, 11, Agatha chegou um pouco mais tarde do que nos outros dias, mas cedo o suficiente para assistir Dua Lipa, headliner do dia, que encerra as apresentações do Rock in Rio.