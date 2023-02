A atriz que enlouqueceu o público do setor não-oficial da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O alto do viaduto 31 de março, que liga a região central a sul do Rio, virou um local tradicional de foliões que não puderam comprar ingressos para a Sapucaí mas fazem questão de assistir aos desfiles. Aglomerados na grade que tem vista para a concentração das agremiações, centenas de pessoas vibram e torcem com a entrada das escolas e com a chegada de celebridades para o desfile.

Neste domingo, 20, quem mais levou o povo à euforia foi a atriz Sheron Menezes, ex-rainha de bateria da Portela que voltou este ano à avenida com a escola. Gritos e assobios tentando chamar a atenção da artista foram ouvidos enquanto ela se preparava para o desfile.

À Veja, Sharon comentou, irônica, sobre sua preparação para o momento especial. “Preparação sou eu vendendo quentinha no Projac. Trabalhando muito”.