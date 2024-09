A atriz que arrancou gritos antes de Mariah no Palco Sunset

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recém-contratada da TV Globo, após ser lançada pelo SBT, Maísa Silva, 22 anos, causou sensação antes do show da Mariah Carey no palco Sunset no final da tarde deste domingo, 22, último dia do Rock in Rio. A atriz foi contratada por uma marca de cosméticos para fazer uma ação de publicidade que envolvia gravação de vídeo junto ao público. Ela aproveitou e distribuiu produtos enquanto fazia perguntas sobre a expectativa pelo show da cantora. Em determinado momento, o público foi ao delírio gritando o nome da atriz, que parou para tirar fotos e acenou para os fãs.