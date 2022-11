A atriz ‘esquisita’ que se tornou disputada no streaming e no cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atriz que ganhou fama na série O Gambito da Rainha, de 2020, e não parou mais de exibir seu tipo exótico no streaming e no cinema — entre outros trabalhos, atua no premiado Amsterdam, vai dublar um personagem de Super Mario Bros — O Filme e assinou contrato para Furiosa, da franquia Mad Max —, Anya Taylor-Joy, 26 anos, pai argentino e mãe inglesa, não teve vida fácil. Muito alta e magra, rosto marcante, introvertida, ela conta que sofreu um bocado de bullying — mais ainda quando se mudou da Argentina para Londres, aos 6 anos, sem falar uma palavra de inglês. “Eu era aquela que a turma trancava no guarda-volumes da escola”, revelou em entrevista recente. Aos 16, abandonou os estudos, foi descoberta por uma agência de modelos — e o resto é história.

Publicado em VEJA de 30 de novembro de 2022, edição nº 2817