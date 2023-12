A atriz de ‘Cangaço Novo’ que desperta atenção da Globo

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a atriz Alice Carvalho, 27 anos, anda feliz da vida com a presença frequente do Nordeste “de raiz” nas novas produções audiovisuais. “Isso não apenas enriquece a autenticidade da representação cultural do país, como também oferece oportunidades de carreira para talentos locais”, diz. Ela sabe do que fala: interpretou a protagonista Dinorah em Cangaço Novo, série de oito episódios sobre a saga moderna de cangaceiros sanguinários no interior nordestino, apontada como uma das melhores do ano. A preparação foi pesada, com treinamento no manuseio de armas de fogo, equitação, levantamento de peso e técnicas de muay thai e jiu-jítsu. “Usei muito pouco dublê”, orgulha-se.

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2023, edição nº 2871