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Cultura

A atriz da Globo escolhida para interpretar Daiane dos Santos em filme

Filme contará a trajetória da ginasta desde o início da carreira

Por Giovanna Fraguito 30 jul 2026, 12h47 | Atualizado em 30 jul 2026, 17h25
A ginasta Daiane dos Santos veste uniforme da cobertura da Globo
A ginasta Daiane dos Santos veste uniforme da cobertura da Globo (@daiane_gs_/Instagram)
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A atriz da Globo escolhida para interpretar Daiane dos Santos em filme Priorizar nos meus resultados Google

A atriz Duda Santos, 25, foi a escolhida para interpretar a ginasta Daiane dos Santos em A Menina que Voa, cinebiografia que terá a americana Viola Davis como uma das produtoras. O anúncio foi feito pela própria ex-atleta nas redes sociais. “Vai ser lindo! Quando a diretora Yasmin Thayná e a Maria Farinha Filmes (produtora do filme) me contaram que você foi a escolhida, fiquei super contente e grata. Ver minha história ganhar vida no cinema com tanto carinho, dedicação e o talento de tantas mulheres, me emociona. Duda Santos, obrigada por aceitar voar com a gente”, escreveu Daiane.

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Duda estreou em novelas da Globo em 2019, em Malhação: Toda Forma de Amar. Em Travessia (2022) interpretou Isa, no remake de Renascer (2024) viveu Maria Santa, e em A Nobreza do Amor (2026) vive a protagonista Alika. “Viver a Daiane dos Santos no cinema é o maior privilégio e o desafio mais sublime da minha trajetória. É um presente que me atravessa e me transforma. Meu peito transborda gratidão por emprestar corpo, voz e alma a uma gigante que rompeu barreiras e acendeu tochas para gerações inteiras”, escreveu a atriz nas redes sociais.

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