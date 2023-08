A atriz com a árdua tarefa de fazer enjoada personagem em ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jussara Barroso, personagem de Tatiana Tibúrcio, 46, em Terra e Paixão, é mãe da protagonista Aline (Barbara Reis). Ela não tem papas na língua e, ao contrário da coragem de Aline, teme que as decisões da filha com as terras da fazenda a prejudiquem. Por isso, Jussara acaba sendo difícil de lidar no folhetim. Até Caio (Cauã Reymond), o mocinho apaixonado por Aline e que sempre tenta ajudar a família, já perdeu a paciência com Jussara. A confusão começou depois que Aline chorou por ter medo de perder suas terras, por falta de grana para pagar o empréstimo feito junto ao banco. Sua mãe, então, opina sobre a situação da filha e repete mais uma vez sobre ela desistir das terras e voltar a dar aulas. Caio se revolta com o conselho e afirma que Aline precisa de apoio. “Não é desaforo… Mas quem não tem juízo é você. Quer saber o que eu acho? A senhora é chata!”, dispara Caio para a sogra.