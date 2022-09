A atração que mais flopou na primeira semana de RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atração inédita no festival, o espetáculo “O Uirapuru” era um dos trunfos desta edição do Rock in Rio. Com 25 minutos de duração, a peça envolve música instrumental, com a presença de uma orquestra, atores encenando no chão e também nos altos – pendurados por cordas –, e jogo de luzes e projeções tecnológicas que dão uma mensagem de ecologia ao público.

A capacidade da arena é de 3 mil pessoas, e são quatro apresentações por dia. O problema, porém, é que o público não parecia muito interessado no espetáculo. A partir de 10 minutos, começa a esvaziar, e menos de 100 pessoas chegam até o final da apresentação. As pessoas sentam no chão para acompanhar a performance, mas não dura tanto. Mesmo assim, é uma peça bonita, como uma mensagem de preservação do meio ambiente e de como o homem pode se livrar da escravidão tecnológica que o aflige no dia a dia.

O tom conceitual, entretanto, não agradou. A demora do espetáculo faz com que as pessoas, diante de tantas atrações, não fiquem atentas a ele, querendo aproveitar outros shows disponíveis.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022