Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeiro artista a se apresentar no palco mundo do Rock in Rio 2024, o trapper Matuê, 30 anos, alcançou um feito inédito. Nesta semana, ele se tornou o cantor com o álbum mais escutado nas primeiras 24 horas no ar no Spotify Brasil. Foram mais de 16 milhões de reproduções de “333”, segundo disco do cearense, só no primeiro dia.