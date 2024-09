A atração do Rock in Rio que já se envolveu em polêmica com Cauã Reymond

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em 2022, o rapper Orochi, que se apresentou no Rock in Rio nesta sexta-feira, 13, se envolveu numa tremenda confusão com o ator Cauã Reymond, seu vizinho em um condomínio de luxo no Joá, na zona oeste do Rio de Jsneiro. Na época, o ator foi atacado por pitbulls do cantor quando caminhava na rua com Mariana Goldfarb, e sua filha, Sofia. Mesmo com o susto, nenhum acidente mais grave foi registrado.

Cauã comentou sobre o ocorrido em uma entrevista em 2023. “O que aconteceu foi que os cachorros dele estavam soltos e eu estava caminhando com a Sofia [filha] e com um cachorro pequeno. Na última hora, falei que ia levar meu cachorro Romeu, que é um rottweiler, e botei ele na coleira. Enquanto estávamos caminhando, o portão estava aberto e os cachorros do Orochi saíram e vieram na nossa direção. Na hora, pensei até que era filme. ‘Não, isso não está acontecendo’. E aí, graças a Deus o Romeu protegeu, botou os dois cachorros pra correr, nunca vi ele tão orgulhoso de si mesmo. Super envaidecido, defendeu a família”.