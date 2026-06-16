🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

VEJA Gente

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios
Mundo

A atleta paralímpica que vai disputar o Miss Mundo 2026

Laurence Fibleuil vai representar a Martinica no concurso de beleza

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h49 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h21
Duas fotos lado a lado de mulheres negras. À esquerda, uma mulher sorridente com cabelo afro volumoso e brincos dourados. À direita, uma mulher sorridente com tranças, vestindo branco, acenando com uma mão e segurando uma tocha olímpica com a outra, em frente a um corpo dágua
Atleta paralímpica atleta paralímpica Laurence Fibleuil, candidata ao Miss Mundo (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
A atleta paralímpica que vai disputar o Miss Mundo 2026 Priorize VEJA no Google

A atleta paralímpica Laurence Fibleuil, de 23 anos, foi escolhida para representar a Martinica no Miss Mundo 2026, que será realizado no Vietnã. Nascida com uma deficiência que limita os movimentos do braço esquerdo, ela já havia chamado atenção ao conciliar a carreira esportiva com a atuação nos concursos de beleza.

A indicação reforça uma mudança gradual neste universo, cada vez mais aberto à diversidade de perfis e histórias de superação. “Quero compartilhar minha trajetória com o mundo e continuar fazendo história para a Martinica”, declarou a atleta, que se especializou em provas de velocidade no para-atletismo.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Natural de Le Robert, na Martinica, território francês localizado no Caribe, Laurence é formada em administração de empresas e atua na área de consultoria e auditoria. Antes de conquistar espaço nas passarelas, construiu uma carreira ligada ao esporte paralímpico e teve um momento marcante em 2024, quando foi selecionada para participar do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Paris.

Siga
Continua após a publicidade

Agora, ela se prepara para subir a um dos palcos mais tradicionais do universo dos concursos de beleza. Sua presença no Miss Mundo é vista como um marco para a representatividade de pessoas com deficiência em competições de alcance global. O concurso acontecerá em agosto e também contará com a participação de cerca de 80 mulheres, incluindo a brasileira Gabriela Botelho, que conquistou a coroa do Miss Brasil Mundo em janeiro deste ano.

Publicidade
TAGS:
Gente
Jogos Paralímpicos
miss
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).