A atleta paralímpica que vai disputar o Miss Mundo 2026

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A atleta paralímpica Laurence Fibleuil, de 23 anos, foi escolhida para representar a Martinica no Miss Mundo 2026, que será realizado no Vietnã. Nascida com uma deficiência que limita os movimentos do braço esquerdo, ela já havia chamado atenção ao conciliar a carreira esportiva com a atuação nos concursos de beleza.

A indicação reforça uma mudança gradual neste universo, cada vez mais aberto à diversidade de perfis e histórias de superação. “Quero compartilhar minha trajetória com o mundo e continuar fazendo história para a Martinica”, declarou a atleta, que se especializou em provas de velocidade no para-atletismo.

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Natural de Le Robert, na Martinica, território francês localizado no Caribe, Laurence é formada em administração de empresas e atua na área de consultoria e auditoria. Antes de conquistar espaço nas passarelas, construiu uma carreira ligada ao esporte paralímpico e teve um momento marcante em 2024, quando foi selecionada para participar do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Paris.

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Agora, ela se prepara para subir a um dos palcos mais tradicionais do universo dos concursos de beleza. Sua presença no Miss Mundo é vista como um marco para a representatividade de pessoas com deficiência em competições de alcance global. O concurso acontecerá em agosto e também contará com a participação de cerca de 80 mulheres, incluindo a brasileira Gabriela Botelho, que conquistou a coroa do Miss Brasil Mundo em janeiro deste ano.