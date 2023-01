A atitude do príncipe William ao ser questionado se leu livro do irmão

Príncipe William não está comentando sobre as memórias do irmão, o príncipe Harry, reunidas no livro Spare. Ele simplesmente ignorou a pergunta de um repórter ao deixar o Open Door Charity em Birkenhead, Londres, nesta quinta-feira, 12. Como pode ser visto em um vídeo compartilhado no Twitter, príncipe William e a mulher, Kate Middleton estavam se despedindo das autoridades quando uma voz atrás da câmera pergunta: “Sua Alteza Real, você já teve a chance de ler o livro de seu irmão? Você já teve a chance de ler o livro de seu irmão, Alteza Real?”. O casal não reagiu à pergunta.

The Prince of Wales did not respond when asked if he’d “had a chance to read your brother’s book at all” during a visit to the Open Door Charity in Liverpool todaypic.twitter.com/wylvaYE556

— Lizzie Robinson (@LizzieITV) January 12, 2023