Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Os rumores sobre uma possível reconciliação entre Zé Felipe e Virginia Fonseca voltaram a ganhar força após os dois aparecerem juntos na festa de aniversário de Maria Alice, filha mais velha do ex-casal. O cantor, no entanto, prefere desviar do assunto. Ao ser abordado após um show em Poconé (MT), nesta quarta-feira, 3, o filho de Leonardo desconversou quando foi questionado sobre o tema. “Vamos fazer um show lindo”, respondeu, entre risos.

As especulações cresceram após a festa de aniversário de Maria Alice, realizada em Goiânia (GO). Durante a comemoração, vídeos mostrando momentos de proximidade entre Virginia e Zé Felipe viralizaram nas redes sociais. Em um dos registros que levantou mais suspeitas, o cantor interpretou a música Só Tem Eu, composta durante o relacionamento, enquanto a influenciadora acompanhava a apresentação.

Por que os rumores voltaram a circular?

Os boatos também foram alimentados por imagens dos dois dançando juntos durante o evento. Ainda assim, tanto Virginia quanto Zé Felipe têm evitado confirmar qualquer possibilidade de reconciliação. Recentemente, a influenciadora também desconversou ao ser questionada sobre uma eventual volta do ex-marido.

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Como é a relação atual do ex-casal?

Zé Felipe afirmou que ele e Virginia construíram uma convivência harmoniosa após a separação. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois decidiram priorizar a criação dos filhos desde o fim do casamento.

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Segundo o cantor, a primeira preocupação após a separação foi garantir que a relação continuasse saudável. Ele também destacou que o respeito entre os dois nunca foi perdido e que atualmente mantêm uma convivência marcada por conversas, brincadeiras e parceria na criação das crianças.

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