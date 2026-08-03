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Cultura

A atitude de Rosalía durante show na Argentina após polêmica na Copa

Publicação da cantora sobre Mundial repercutiu entre fãs

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 11h30 | Atualizado em 3 ago 2026, 11h40
Cantora Rosalía com cabelos escuros cacheados, vestindo blusa preta, segurando um microfone branco perto da boca com os lábios semicerrados, em um palco com fundo azul
Rosalía (Instagram/Reprodução)
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A atitude de Rosalía durante show na Argentina após polêmica na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Rosalía pediu desculpas ao público argentino durante seu primeiro show em Buenos Aires, após a repercussão negativa de uma publicação feita nas redes sociais logo depois da final da Copa do Mundo de 2026. Emocionada, a cantora reconheceu que cometeu “um erro enorme” ao compartilhar um vídeo que muitos interpretaram como uma provocação pela derrota da Argentina para a Espanha.

“Que confusão foi aquele dia! Eu estava simplesmente curiosa, sem me aprofundar muito no assunto, e rapidamente compartilhei a publicação. Foi uma grande gafe e um erro enorme. Honestamente, nunca foi minha intenção”, disse a cantora.

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A polêmica começou com um vídeo de Mia Khalifa, que usou a música La Perla para ironizar a seleção argentina após a derrota no Mundial. “Assim soa a vida agora que as pérolas foram derrotadas”, dizia a frase. Na Espanha, a palavra “pérola” também pode ser relacionada a uma pessoa problemática.

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A publicação, que foi apagada por Rosalía logo depois, foi vista por muitos seguidores como um gesto de apoio à mensagem, gerando diversas reações entre os fãs argentinos. “Nada me magoaria mais do que vocês pensarem que eu não me importo com vocês. Meu amor por este país permanece inalterado. Sempre disse que vocês são o melhor público do mundo”, disse a artista catalã.

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