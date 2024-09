A artista que é ‘figurinha carimbada’ no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dani Calabresa, 42, já é figurinha carimbada na edição de 40 anos do Rock in Rio. Após tietar Katy Perry na sexta-feira, 20, a artista voltou no sábado, 21, para o Dia Brasil e ainda promete fechar a maratona neste domingo, 22, último dia do festival. A humorista elencou os shows que ainda quer ver e os que a marcaram, não economizando nos elogiosos à Ivete Sangalo: “A Ivete não tem igual. É uma força da natureza, transborda talento e energia boa”, disse Calabresa, enquanto aguardava a apresentação de Ana Castela e Chitãozinho e Xororo. “Eu quero um chapéu. Estou me sentindo a própria boiadeira de Santo André”, disparou.

Além dos sertanejos, Veveta, Iza e Katy Perry, sua maior paixão, Dani ainda adiantou outras expectativas para o festival: “adoro a Mariah Carey. Fui num show dela em Las Vegas e vou ver de novo”. Que fôlego!