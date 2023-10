A árdua missão de Marco Nanini ao interpretar João de Deus

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2023, 11h10 - Publicado em 28 out 2023, 11h00

Longe das novelas desde 2019, quando esteve em A Dona do Pedaço, Marco Nanini, 75 anos, volta a encarar um personagem que lhe impôs variados desafios, pelos toques de vilania que precisou exercitar. Ele protagoniza a minissérie João sem Deus — A Queda de Abadiânia, no Canal Brasil, sobre o médium condenado a mais de 100 anos de prisão por crimes sexuais. A opção por deixar menos explícitas as cenas de estupro foi da diretora Marina Person, que esclarece: “Queria que não ficasse tão grotesco como a realidade, que já é muito áspera”. Quando recebeu o convite, Nanini levou um susto, já que não é um tipo de papel ao qual está acostumado. Preferiu não fazer pesquisa muito funda sobre a figura e encarar a missão com frieza. “Não quis me envolver demais”, diz.

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2023, edição nº 2865