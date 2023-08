A aposta que marcou a volta de Simone Biles às competições

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em sua primeira competição na volta à ativa, após quase dois anos afastada para cuidar da saúde mental, Simone Biles, 26, venceu com categoria e graça o US Classic, derradeiro evento de qualificação para o campeonato nacional americano e uma etapa para a Olimpíada de Paris. Ainda falta a última, mas tudo indica que a ginasta, disparada na frente, chegará lá. Só não contava com um pequeno revés: Biles apostou com a tímida Zoe Miller (no detalhe), de quem é amiga, que, se a colega fosse bem nas barras assimétricas, executaria uma dancinha sob os holofotes globais. Mesmo desengonçada e sem ginga, Zoe quebrou o protocolo e fez tremer o tablado. “Não é que ela foi mesmo capaz?”, espantava-se a campeã olímpica, cuja aposta perdida lhe custou 200 dólares e, como não podia deixar de ser, viralizou.

Publicado em VEJA de 11 de agosto de 2023, edição nº 2854