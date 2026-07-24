A aposta inédita do Miss Brasil em seu retorno à TV aberta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Miss Brasil 2026 marcará o retorno do tradicional concurso de beleza à TV aberta após sete anos. A final acontece neste sábado, 25, e será transmitida pela Record, encerrando um longo período em que o evento ficou fora da programação das emissoras abertas.

A edição deste ano reúne 31 candidatas e reflete as mudanças implementadas pelo Miss Universo nos últimos anos. Entre elas, estão a participação de oito mães e o fim do limite de idade, ampliando o perfil das concorrentes. A vencedora representará o Brasil no Miss Universo 2026, que será realizado em novembro, em Porto Rico.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)