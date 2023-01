A aposta da Globo em Larissa Manoela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto vultosos contratos de esticada duração deixam de ser renovados na TV Globo, mesmo os de nomes que desde sempre habitaram o panteão da fama, eis que Larissa Manoela, 22, acaba de saltar da modalidade em que trabalhava por obra para figurar no quadro fixo da emissora. Ela, que estreou como protagonista na última novela das 6, é uma das apostas para a renovação no já desgastado rol das mocinhas. A maré alta de Larissa, que recentemente ficou noiva do ator André Luiz Frambach, é embalada ainda por uma profícua carreira publicitária. Se o assunto dinheiro vem à baila, porém, ela prefere não expor cifras. “O bacana é a gente ser legal, na medida do possível”, diz, e filosofa: “O valor maior está no que faz o coração bater”.

Publicado em VEJA de 4 de janeiro de 2023, edição nº 2822