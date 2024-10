A aparição surpresa de Woody Allen em evento em Nova York

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator e cineasta Woody Allen, 88 anos, surpreendeu ao aparecer com sua mulher, Soon-Yi Previn, 54, em uma festa de lançamento de um aplicativo de sexo, na noite de terça-feira, 15, no Upper East Side, em Nova York, Estados Unidos. O premiado diretor não era visto na noite de Manhattan desde que o movimento “MeToo” voltou a focar nas alegações de assédio sexual contra ele. O ator não ficou muito tempo no evento, segundo informações do site Page Six, mas conversou “alegremente” com convidados enquanto esteve na festa.

O diretor de cinema ficou fora dos holofotes após ser acusado de abuso sexual infantil. Dylan Farrow, filha adotiva de Allen com Mia Farrow, o acusou de abusar sexualmente dela quando criança, mas ele negou. Dylan é irmã de Soon-Yi, que também é filha adotiva de Mia Farrow com André Previn.