A aparição de Anne Hathaway em comício de Kamala Harris

Anne Hathaway compareceu nesta segunda-feira, 14, a um comício da vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris. A atriz optou por inovar na arrecadação de fundos da candidata democrata e subiu aos palcos para cantar Somebody to Love do Queen. A música, no entanto, não foi escolhido de forma aleatória – ela faz parte de um dos filmes que a artistas protagonizou. Em Ella Enchanted, a protagonista que Anne interpreta é forçada a se apresentar com essa canção em uma sala cheia de gigantes. Ao final de sua apresentação no encontro do Partido Democrata, a atriz aproveitou para deixar uma mensagem sobre as eleições de 5 de novembro. “Temos uma grande escolha a fazer, América, você tem que fazer uma escolha, você tem que votar. Talvez nesta eleição, talvez você não tenha um candidato que você ame, mas você tem que ter uma questão que você, talvez o alguém que você ama seja você. Você tem que votar em si mesmo, América”, disse.