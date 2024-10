A animação de Antonio Pitanga para gravar ‘Vale Tudo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cotado para participar de Vale Tudo, Antonio Pitanga, 85 anos, não esconde a animação de gravar o remake da novela de 1989 – ainda que tente fazer mistério quanto ao papel. “É, dizem. Eu estou lá, ainda não sei… Estão falando que vou fazer Vale Tudo e, claro, que vou ficar feliz. É uma das mais importantes novelas de Gilberto Braga. Vale Tudo descortina a sinceridade, a dignidade, o respeito, e acima de tudo, a justiça”, diz ele, com largo sorriso.

Recentemente exibiu seu filme Malês no Festival do Rio, no qual foi diretor e ator. A película, que demorou 26 anos para ser filmada, conta a história quase esquecida do maior levante de escravos do Brasil. “É muito importante contar essa história do Brasil aqui na tela para o grande público. É uma história que emana do povo, que vem do povo, mas que não tem notícia, não chega às universidades, não chega às escolas”.