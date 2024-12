A amizade ‘sincera’ de Snoop Dogg e Simone Biles iniciada em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duas das figuras mais iluminadas pelos holofotes globais na Olimpíada parisiense, Snoop Dogg, 53 anos, e Simone Biles, 27, selaram uma amizade que não se esgotou naquele verão europeu. Tamanha foi a afinidade semeada na Cidade ­Luz que o rapper, jurado e técnico do reality The Voice, programa da TV americana no qual novos talentos da música são pinçados, resolveu escalar a ginasta que faz do tablado seu próprio palco para ser uma espécie de mentora dos aspirantes à fama. “Quero dar a eles as melhores ideias para seguir para a próxima fase”, promete Simone, que conta com apoio irrestrito do amigo. “Estamos no mesmo ponto de nossas carreiras. Para fazer alguma coisa, tem que ser bom de verdade”, diz Snoop, alheio à modéstia.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2024, edição nº 2921