A ameaça de deputado do PL a Janones: ‘Eu uso é revólver’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) ameaçou o deputado André Janones (Avante-MG) durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), nesta quarta-feira, 29. A discussão ocorreu enquanto os parlamentares debatiam a situação envolvendo o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que no dia anterior havia sido alvo de ofensas.

Fraga afirmou que tinha ido à sessão disposto a brigar com o presidente da comissão, Rui Falcão (PT-SP), por acreditar que ele teria chamado Nikolas de “chupetinha”. Mas disse ter percebido que as declarações ocorreram por parte de Janones. “Agora eu sei que não falou, já vi que foi um covarde, um valentão, que usou a palavra do senhor. Eu não uso chupeta não. Eu uso é revólver mesmo, é pistola”, exclamou Fraga. Em seguida, ele tentou partir para cima de Janones, mas não chegou a se aproximar do parlamentar, pois foi impedido por outros congressistas.

⚠️ Deputado Alberto Fraga (PL-DF) ameaça André Janones (Avante-MG) durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. pic.twitter.com/u0oVUGViRY — Camarote da República  (@camarotedacpi) March 29, 2023

⚠️ Deputado Alberto Fraga (PL-DF) ameaça André Janones (Avante-MG) durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. pic.twitter.com/u0oVUGViRY — Camarote da República  (@camarotedacpi) March 29, 2023