A alfinetada de Eduardo Paes na classe média e em Bolsonaro

Eduardo Paes (PSD) participou de seminário na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 17, sobre novas perspectivas na saúde. O político discutiu os problemas de gestão que envolvem a área. Durante a fala de abertura no evento, ele não deixou de “politizar” a discussão e criticou o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL). “Não tinha confusão na tarefa de enfrentar a Covid. Como disse a ministra [Nísia Trindade], ciência é ciência, trabalha-se com evidências. O que nós vivemos no Brasil é que não tínhamos um líder capaz de integrar e fazer com o que o Sistema Único de Saúde operasse algo que sempre fluiu, independentemente do governante que tivéssemos… O que faltou ao Brasil naquele momento não foi um sistema claro, evidente e regular, ele existe, faltou naquele momento capacidade de liderança política para conduzir a nação”, declarou sendo interrompido por aplausos.

Além disso, o prefeito do Rio de Janeiro, criticou parte da classe média que não enxerga o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). “Esse sistema que eu me refiro [SUS] não foi só resiliente e nos salvou, como também permitiu algo que é muito difícil para nós, classe média. Estou me incluindo aqui, nasci na zona do Sul do Rio devidamente remediado. Tive todas as oportunidades da vida. Mas nós, classe média, temos uma dificuldade enorme de entender que tem um sistema público brasileiro que funciona”.