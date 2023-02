A alfinetada de Eduardo Paes em Tarcísio de Freitas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Prefeito do Rio, Eduardo Paes entrou na rixa com São Paulo pelo título de melhor carnaval do país. Quando Tarcísio de Freitas (PL), governador paulista, comentou que “o carnaval de São Paulo é maior que o do Rio”, Paes não deixou passar batido: “Gente, vocês contam pra eles ou deixamos acreditar?”. Os seguidores – de ambos os lados – entraram na disputa. Engajamento e tanto em plena folia.