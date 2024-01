A alfinetada de David Beckham em Victoria diante da família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A situação era um prato cheio, com o perdão do trocadilho, para uma daquelas celebrações de fim de ano fartas em alfinetadas. À mesa do restaurante do luxuoso hotel Ritz em Londres, sentavam-se o casal David e Victoria Beckham, 48 e 49 anos, e os sogros Anthony e Jackie Adams, quando o ex-jogador resolveu debochar da ex-Spice Girl, fazendo referência a uma frase dita por ela em recente documentário sobre a vida dele na Netflix. “Apenas um bom almoço casual de Ano Novo no Ritz. Somos muito classe trabalhadora”, postou o ex-craque do futebol. Na produção Beckham, Victoria afirma que ela e o marido são egressos de famílias que “eram muito classe trabalhadora”, ao que ele reage: “Seja honesta”. E não para por aí. “Em que carro seu pai a levava para a escola?”, provoca o marido. Resignada, ela deixa o discurso proletário e admite, enfim: “Ok, nos anos 80, meu pai tinha um Rolls-Royce”.

Publicado em VEJA de 5 de janeiro de 2024, edição nº 2874