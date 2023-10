A ajuda que Elon Musk quer dar em Gaza, mas incomoda Israel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 30 out 2023, 14h50 - Publicado em 30 out 2023, 14h43

Dono do X (ex-Twitter) e da SpaceX, Elon Musk vai pôr links de comunicação na Faixa de Gaza com ajuda de organizações humanitárias. A Faixa de Gaza perdeu toda a conexão com a internet na sexta-feira, 27, por causa de ataques aéreos israelenses na região, de acordo com autoridades palestinas e empresas de telecomunicações locais. A declaração de Musk foi realizada no X em resposta à uma usuária da rede social que pedia ao bilionário a disponibilização do sinal da StarLink, internet de banda larga da SpaceX. Musk afirmou também que nenhum terminal solicitou ligação da Starlink na região. “Nenhum terminal de Gaza tentou comunicar com a nossa constelação. A SpaceX apoiará links de comunicação com organizações humanitárias reconhecidas internacionalmente”, afirmou ele.

+ Acompanhe as principais notícias do dia no canal de VEJA no WhatsApp

Shlomo Karhi, ministro das Comunicações de Israel, compartilhou a publicação de Musk e disse que “Israel utilizará todos os meios à sua disposição para combater isto”. Segundo o ministro, o Hamas utilizará a internet da Starlink para “atividades terroristas”.