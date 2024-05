A ajuda que Bon Jovi recebeu de artista para problemas nas cordas vocais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O problema nas cordas vocais já se anunciava há anos, mas Jon Bon Jovi, 62, ia deixando para depois. Até que, em 2022, por recomendação da cantora canadense Shania Twain, que havia enfrentado algo semelhante, ele resolveu se tratar e acabou passando por cirurgia. Na ocasião, a amiga não deu detalhes, que, imaginou, fariam com que Bon Jovi fugisse do consultório. “Ela me enganou, dizendo que eu sairia de lá muito antes. Sabia que, se não fosse assim, eu desistiria”, conta ele na série documental Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, que acaba de estrear no Star+. Até hoje o cantor se recupera, cumprindo uma extenuante agenda de exercícios vocais. “Todo dia é um passo à frente”, relata, mais rouco. Sem previsão de retornar aos palcos, ele lança, em 7 de junho, o álbum Forever, todo gravado em estúdio.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2024, edição nº 2891