A ajuda de Neymar a vítimas do Sul: ‘de coração e não por engajamento’

A tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, desde o fim do abril, motivou famosos a fazerem doações e campanhas para desabrigados e vítimas das fortes chuvas que caem sobre o estado. Muitos deles divulgavam as formas de ajudar, como chave Pix de ONGs, ou se prontificam a estar na linha de frente dos resgates, como o surfista Pedro Scooby.

Neymar publicou nas redes sociais uma foto do próprio jatinho lotado de mantimentos para serem doados para as vítimas. “Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem.”, escreveu na legenda de um post.

O rapper Orochi compartilhou com os seguidores que “zerou” o estoque de uma farmácia no Rio de Janeiro ao comprar todos os produtos e destinar a quem precisa. O artista também divulgou que enviou ao estado um caminhão de água mineral, outro veículo com 500 colchões, toneladas de alimento e mais um caminhão com 15 toneladas de ração para pets. “Vamos para a guerra abastecer tudo! Estou chegando forte, Sul! Vocês sempre me receberam bem. Agora é a hora de retribuir”.

Davi, campeão da última edição do reality BBB, anunciou nas redes sociais que está a caminho do Rio Grande do Sul para dar apoio às equipes de resgate. “Estou aqui agora nesse momento pedindo o apoio e a colaboração de vocês. Estou indo para o Rio Grande do Sul ajudar as pessoas que estão lá precisando neste momento, de ajuda, de apoio, de força. Estou deixando aqui um pix, onde vocês vão poder estar me ajudando (sic). Já ganhei a passagem de ida e volta de uma empresa, e agora estou contando com a sua colaboração para poder ajudar as pessoas”. Ele disponibilizou a própria chave Pix e disse que já recebeu 60 mil reais em doações.

Fernanda Paes Leme decidiu doar os presentes recebidos por sua filha recém-nascida, Pilar. Nos stories, ela contou que a herdeira tem recebido muitos mimos e que boa parte deles já foram doados. “Pilar ganhou muitas coisas e muitas coisas já foram doadas, mas ainda tem bastante coisa aqui. Então, eu agradeço todo esse carinho de quem mandou e manda presentes para ela. Sem dúvida hoje eles vão ter outros significados porque a gente vai separar muita coisa para doar”.