A aguardadíssima cena de Maria Bruaca que fez elenco de ‘Pantanal’ chorar

Isabel Teixeira e Aline Borges, que vivem, respectivamente, Maria Bruaca e Zuleica, as mulheres de Tenório (Murilo Benício) em Pantanal, mostraram numa foto o quanto a emoção dominou os bastidores recentes da novela das 9. Na legenda, Aline escreveu: “Ainda sem ar pra descrever o que senti, gravando com a Bel hoje… Isabel, obrigada por fazer a gente transbordar e transbordar… Que honra contracenar com você minha amiga!! A gente sai um pouco da personagem pra te admirar…É involuntário! E digo mais, o set de hoje com você, foi um dos mais lindos que vivi até aqui!! Te admiro grande, meu amor!!! Você é um acontecimento! Obrigada pela troca sempre afetuosa. Voos altos pra sua linda e potente trajetória! Beijo grande no teu!! Axé!”.

A cena em questão é a da aguardada conciliação entre Maria Bruaca e Zuleica. As duas vão enfim viver pacificamente na fazenda de Tenório, administrando os negócios da família, com seus filhos reunidos.

